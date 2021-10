Strage di italiani in Saudita | morto il ballerino Caggianelli | orrore nel deserto | tre le vittime

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 17 ottobre 2021) Un tragico incidente stradale in Arabiaè costato la vita ale coreografo italiano Antonio. Trentatrè anni, originario di Bisceglie,si trovava in Arabiaper ragioni professionali con altri colleghi. I ballerini, nel loro giorno libero, avevano deciso di fare una escursione nelcon una comitiva di dieci persone. A quanto si apprende, i mezzi su cui viaggiavano sarebbero finiti in una scarpata. Oltre ai 3, altre 2 persone del posto sono morte. "La scomparsa del nostro giovane concittadino ci addolora e rattrista profondamente - ha scritto in una nota il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano - A quell'età si hanno così tanti progetti, idee, entusiasmo, si lavora per costruire il proprio ...