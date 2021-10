Stefano Puzzer, si è dimesso il leader della protesta al Porto di Trieste (Di domenica 17 ottobre 2021) Disorganizzata, disomogenea e – da poche ore – anche senza un leader. La protesta dei portuali di Trieste cola a picco e il suo leader, Stefano Puzzer del Coordinamento dei lavoratori portuali, rassegna le dimissioni con un post sul suo profilo Facebook. “È giusto che mi assuma le mie responsabilità – ha scritto – e una di queste è la decisione di proseguire il presidio fino al 20 ottobre. La decisione non soltanto non è stata forzata da nessuno, anzi non volevano accettarla, ma l’ho preteso”. Ieri aveva fatto trapelare un comunicato con il quale proclamava “vinta” la battaglia contro l’obbligo di Green Pass, rivendicando di aver ottenuto un appuntamento per una udienza in Parlamento e – di fatto – sciogliendo lo sciopero e permettendo a chiunque avesse voluto tornare al lavoro di ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) Disorganizzata, disomogenea e – da poche ore – anche senza un. Ladei portuali dicola a picco e il suodel Coordinamento dei lavoratori portuali, rassegna le dimissioni con un post sul suo profilo Facebook. “È giusto che mi assuma le mie responsabilità – ha scritto – e una di queste è la decisione di proseguire il presidio fino al 20 ottobre. La decisione non soltanto non è stata forzata da nessuno, anzi non volevano accettarla, ma l’ho preteso”. Ieri aveva fatto trapelare un comunicato con il quale proclamava “vinta” la battaglia contro l’obbligo di Green Pass, rivendicando di aver ottenuto un appuntamento per una udienza in Parlamento e – di fatto – sciogliendo lo sciopero e permettendo a chiunque avesse voluto tornare al lavoro di ...

