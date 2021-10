Stefania Sandrelli vittima di violenza in passato | l’attrice racconta il doloroso episodio a Verissimo

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 17 ottobre 2021) In un’intervista rilasciata aha rivissuto un incubo del, segnato da unaperpetrata dal fidanzato di un’amica.affronta questo difficile capitolo ai microfoni di Silvia Toffanin,ndo come andarono le cose e ammettendo: “Non l’ho mai denunciato e non ci ho mai pensato“.diin: il racconto delha voluto concedere una lunga intervista a, nel salotto di Silvia Toffanin.si èta a tutto tondo, dalla carriera alla vita privata, ...