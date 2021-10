Stefania Sandrelli | l’amore scandaloso con Gino Paoli e la nascita della figlia Amanda

(Di domenica 17 ottobre 2021), un amore discusso,e passionale che non ha mai intimidito l’attrice originaria di Viareggio. Dalla passione sbocciata alla, un amore discusso e fuori dagli schemisi innamora dia soli 16 anni. A quei tempi, il cantante, era già sposato con Anna Fabbri da cui, da pochissimo, aveva anche avuto un figlio, Giovanni. Una relazione intensa, sempre in bilico e altalenante;, infatti, racconta dei numerosi tradimenti ...

Advertising

ReignOfTheSerie : Gli ospiti di domenica 17 ottobre 2021 a Verissimo saranno: Lino Banfi, Stefania Sandrelli, Dodi Battaglia e Anna T… - reverendoaxel : @INGFiore2 @teoxandra L'avvenente signora era Stefania sandrelli e il film é 'quelle strane occasioni'?? - rioarso2 : -Svegliatevi! Svegliatevi! ?? Stefania Sandrelli e Gérard Depardieu, alla testa del corteo che accompagna le salme d… - ParliamoDiNews : Stefania Sandrelli e il dramma della malattia della figlia Amanda: come sta - -

Ultime Notizie dalla rete : Stefania Sandrelli

la conosciamo tutti per essere una nota attrice, una delle più affascinanti e famose del nostro paese. È una vera e propria Icona nel mondo della cinematografia italiana ed In ...la conosciamo tutti per essere una nota attrice italiana, la quale ha compiuto 75 anni proprio alcuni mesi fa. La sua carriera è sicuramente sotto gli occhi di tutti, ma cosa ...Stefania Sandrelli è una delle attrici più famose del cinema italiano e non solo, un'autentica icona . Nata a Viareggio il 5 ...Stefania Sandrelli e Gino Paoli, un amore discusso. Dalla passione sbocciata alla nascita della figlia, Amanda.