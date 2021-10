Sport italiano sotto choc, il campione è morto dopo un malore in partita (Di domenica 17 ottobre 2021) IL SUO RICORDO CON TUTTE LE FOTO A FINE ARTICOLO. Il 32enne si era accasciato a terra durante Dierre Reggio-Fortitudo Messina: portato in ospedale, non ce l'ha fatta. Haitem Jabeur Fathallah, 32enne della Fortitudo Messina, è morto all'ospedale di Reggio Calabria dove era stato portato per un malore che lo aveva colpito nel corso del match contro la Dierre Reggio, valido per il campionato di Serie C Gold di basket. Fathallah si era accasciato a terra perdendo i sensi: partita subito sospesa per soccorrere il cestista, portato in ambulanza in ospedale dove è morto poco dopo il ricovero. dopo che Fathallah si è accasciato, sono anche intervenuti alcuni medici che assistevano alla gara dagli spalti e che hanno tentato inutilmente di rianimare il giocatore. I sanitari, ... Leggi su howtodofor (Di domenica 17 ottobre 2021) IL SUO RICORDO CON TUTTE LE FOTO A FINE ARTICOLO. Il 32enne si era accasciato a terra durante Dierre Reggio-Fortitudo Messina: portato in ospedale, non ce l'ha fatta. Haitem Jabeur Fathallah, 32enne della Fortitudo Messina, èall'ospedale di Reggio Calabria dove era stato portato per unche lo aveva colpito nel corso del match contro la Dierre Reggio, valido per il campionato di Serie C Gold di basket. Fathallah si era accasciato a terra perdendo i sensi:subito sospesa per soccorrere il cestista, portato in ambulanza in ospedale dove èpocoil ricovero.che Fathallah si è accasciato, sono anche intervenuti alcuni medici che assistevano alla gara dagli spalti e che hanno tentato inutilmente di rianimare il giocatore. I sanitari, ...

