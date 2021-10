Spalletti: “Osimhen migliora giorno dopo giorno. Insigne? Batterà anche i prossimi rigori” (Di domenica 17 ottobre 2021) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il successo degli azzurri contro il Torino. Ecco le sue dichiarazioni. Sulle difficoltà della gara e su Juric “Impossibile sbloccarla? Mi sembra troppo. Quando hai a disposizione calciatori forti come i nostri, un po’ di soluzioni da giocarci ci sono. Si va sempre a sperare, non era impossibile. Juric? Lo conosciamo bene, è un allenatore molto tosto, che sa caricare benissimo le proprie squadre. Contro di lui è sempre una battaglia di questo genere (agonistica, ndr), per cui quando gli altri hanno la palla bisogna andarla a riconquistare forte, adattandosi alla loro qualità. Erano anche messi benissimo difensivamente parlando”. Sulla squadra “Ormai dovremo giocare sempre così, imporre sempre questo livello. Ma ho visto la squadra cresciuta dal punto di ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 17 ottobre 2021) Luciano, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il successo degli azzurri contro il Torino. Ecco le sue dichiarazioni. Sulle difficoltà della gara e su Juric “Impossibile sbloccarla? Mi sembra troppo. Quando hai a disposizione calciatori forti come i nostri, un po’ di soluzioni da giocarci ci sono. Si va sempre a sperare, non era impossibile. Juric? Lo conosciamo bene, è un allenatore molto tosto, che sa caricare benissimo le proprie squadre. Contro di lui è sempre una battaglia di questo genere (agonistica, ndr), per cui quando gli altri hanno la palla bisogna andarla a riconquistare forte, adattandosi alla loro qualità. Eranomessi benissimo difensivamente parlando”. Sulla squadra “Ormai dovremo giocare sempre così, imporre sempre questo livello. Ma ho visto la squadra cresciuta dal punto di ...

Advertising

anperillo : 8 su 8, marcia impressionante per #Spalletti che eguaglia il record di #Sarri. Su tutti lo spettacolare #Osimhen e… - 100x100Napoli : Spalletti analizza in conferenza stampa la partita con il Torino - GioFrezzetti : #Osimhen e #Ospina sono la coppia che regala i 3 punti al #Napoli! #Spalletti legge le partite alla perfezione. Le… - partenopeoswiss : RT @anperillo: 8 su 8, marcia impressionante per #Spalletti che eguaglia il record di #Sarri. Su tutti lo spettacolare #Osimhen e il comand… - GICiilcaregiver : @pisto_gol Fino a gennaio e me ne dispiace:coppa d'Africa ,via coulibaly, Osimhen e Anguissa:uno indispensabile per… -