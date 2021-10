Spalletti cambia idea, contro il Torino conferma Ospina. Panchina per Meret (Di domenica 17 ottobre 2021) Spalletti conferma Opsina tra i pali Come riporta l’edizione di oggi del Corriere dello Sport, Spalletti avrebbe cambiato idea su chi schierare tra i pali. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 17 ottobre 2021)Opsina tra i pali Come riporta l’edizione di oggi del Corriere dello Sport,avrebbetosu chi schierare tra i pali. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

ForzAzzurri1926 : NAPOLI-TORINO, ULTIM'ORA SPALLETTI HA DECISO, CLAMOROSA ESCLUSIONE DAI TITOLARI PER UN AZZURRO >>>>>… - CalcioNapoli24 : - infoitsport : Napoli-Torino, le formazioni di Gazzetta: Spalletti cambia modulo, dietrofront in extremis tra i pali [GRAFICO] - romi_andrio : RT @fanpage: “Non cambia il mio giudizio sulla città – ha detto il tecnico azzurro – in Italia vengono rubate circa 100mila auto l’anno, 30… - statodelsud : Spalletti: ‘Il furto dell’auto non cambia il mio giudizio su Napoli” -