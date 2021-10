Sophie | l’amara frecciatina a Lulù e Gianmaria La reazione di Manuel

Leggi su 361magazine

(Di domenica 17 ottobre 2021)Codegoni e l’inaspettatanei confronti di, le sue parole spiazzano il giovaneLe parole dispiazzano. Nella Casa del Grande Fratello Vip, è tornato il sereno dopo le accese discussioni avvenute nelle scorse puntate tra le donne, e tra alcuni gieffini. L’imprenditore campanoAntinolfi proprio nella scorsa puntata di venerdì 15 ottobre si è dichiarato in prima serata alla giovane InfluencerCodegoni. La 19enne aveva lasciato in sospeso il discorso con Antinolfi, affermando: “Deve dimostrarmi che è in grado di prendere delle posizioni”.nonostante continua ad affermare di avere le idee ben chiare su, e sul loro ...