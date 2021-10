Soccorsi due uomini in quota a Paluzza e sul Monte Cuarnan (Di domenica 17 ottobre 2021) Un uomo è stato recuperato poco prima delle 14 dall’elisoccorso regionale a causa di un malore dopo aver concluso assieme ad altri compagni di escursione la ferrata Senza Confini sul Monte Cellon, lungo la cresta di confine delle Alpi Carniche ad una quota di circa 2200 metri. L’elisoccorso ha calato nei pressi della cima il tecnico di elisoccorso e il medico che hanno provveduto a stabilizzare il paziente e a posizionarlo all’interno del sacco a depressione ed è stato poi necessario richiedere altro personale per consentire il suo recupero, inviando l’elicottero al campo base presso i Laghetti di Timau. Qui sono stati caricati a bordo due soccorritori, uno della Guardia di Finanza e uno della stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino i quali, sbarcati nei pressi della cima, hanno trasportato l’uomo una trentina di metri più in là della vetta per ... Leggi su udine20 (Di domenica 17 ottobre 2021) Un uomo è stato recuperato poco prima delle 14 dall’elisoccorso regionale a causa di un malore dopo aver concluso assieme ad altri compagni di escursione la ferrata Senza Confini sulCellon, lungo la cresta di confine delle Alpi Carniche ad unadi circa 2200 metri. L’elisoccorso ha calato nei pressi della cima il tecnico di elisoccorso e il medico che hanno provveduto a stabilizzare il paziente e a posizionarlo all’interno del sacco a depressione ed è stato poi necessario richiedere altro personale per consentire il suo recupero, inviando l’elicottero al campo base presso i Laghetti di Timau. Qui sono stati caricati a bordo due soccorritori, uno della Guardia di Finanza e uno della stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino i quali, sbarcati nei pressi della cima, hanno trasportato l’uomo una trentina di metri più in là della vetta per ...

