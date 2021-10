Simone Barlaam | “Alle Paralimpiadi ho capito cosa migliorare di me”

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 17 ottobre 2021) “Oggi posso dire che i Giochi mi hanno lasciato più consapevolezza di me stesso come persona e mi hanno fatto capire sudovrò lavorare in futuro per, come persona e come atleta”. Lo dice all’Ansa, nuotatore paralimpico oro a Tokyo 2020 nei 50 stile S9. “Con il lockdown – prosegue l’atleta milanese – ci siamo ritrovati in casa da soli e all’improvviso ci siamo dovuti mettere a pensare, e ciò ha evidenziato anche le nostre zone più oscure. Sembriamo macchine perfette e invece siamo essere umani. Abbiamo nostri pregi e difetti, anche se purtroppo il mondo dei social ha reso tutto più superficiale”. Il ritorno in Italia è stato un trionfo, con la delegazione paralimpica accolta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dal premier Mario Draghi: “Bisogna vedere ora se i riflettori su ...