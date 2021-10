Si sporge per fare una foto e precipita. Escursionista morto sull’Appennino Tosco-Emiliano (Di domenica 17 ottobre 2021) precipitato dopo essersi sporto per scattare una foto. Così sarebbe morto Andrea Cimbali, Escursionista di 29 anni, mentre era alle prese con il percorso che conduce verso il Corno alle Scale, sull’Appenino Tosco-Emiliano, nel territorio del comune di Lizzano in Belvedere, città metropolitana di Bologna. A riferire la dinamica dell’incidente mortale, l’amico con cui era partito questa mattina per il trekking, lo stesso che ha poi allertato i soccorsi. I due giovani, residenti a Imola, erano partiti questa mattina di buon’ora, e avevano deciso di salire in cima alla montagna sul sentiero Cai 337, i Balzi dell’Ora, classificato per escursionisti esperti. Dopo aver percorso diversi chilometri di cammino, quando erano arrivati a quota 1.850 metri, Cimbali si è sporto per ... Leggi su open.online (Di domenica 17 ottobre 2021)to dopo essersi sporto per scattare una. Così sarebbeAndrea Cimbali,di 29 anni, mentre era alle prese con il percorso che conduce verso il Corno alle Scale, sull’Appenino, nel territorio del comune di Lizzano in Belvedere, città metropolitana di Bologna. A riferire la dinamica dell’incidente mortale, l’amico con cui era partito questa mattina per il trekking, lo stesso che ha poi allertato i soccorsi. I due giovani, residenti a Imola, erano partiti questa mattina di buon’ora, e avevano deciso di salire in cima alla montagna sul sentiero Cai 337, i Balzi dell’Ora, classificato per escursionisti esperti. Dopo aver percorso diversi chilometri di cammino, quando erano arrivati a quota 1.850 metri, Cimbali si è sporto per ...

