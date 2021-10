Si sporge per fare una foto e cade: morto escursionista al Corno alle Scale (Di domenica 17 ottobre 2021) morto al Corno alle Scale un escursionista di Imola (Bologna) che si è sporto per fare una foto lungo il cosiddetto sentiero dei Balzi dell'Ora. Si trovava insieme a un amico, che ha riportato quanto ... Leggi su leggo (Di domenica 17 ottobre 2021)alundi Imola (Bologna) che si è sporto perunalungo il cosiddetto sentiero dei Balzi dell'Ora. Si trovava insieme a un amico, che ha riportato quanto ...

