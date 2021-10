Si avvicina il momento delle firme per il riscatto di Anguissa: il motivo (Di domenica 17 ottobre 2021) André Frank Zambo Anguissa, venuto dal Camerun, con tappa in Inghilterra, per stupire Napoli. Lo sta facendo prestazione dopo prestazione, i tifosi azzurri attendono impazienti la fine di questa stagione solo per poterlo riscattare una volta per tutte ed essere sicuri di non lasciarlo più andare. Oggi, sulle sue pagine, Il Corriere dello Sport ha affrontato proprio il tema riscatto di Anguissa, dando una buona notizia a tutti. "Calcio e poi mercato. Con vista sul futuro: a Napoli, infatti, è sbarcato Maxime Nana, manager di Anguissa, uno degli uomini chiave della prima parte di stagione del Napoli di Spalletti. Frank è arrivato al Fulham in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni e il club azzurro ha intenzione di riscattarlo", scrive il quotidiano. Leggi su spazionapoli (Di domenica 17 ottobre 2021) André Frank Zambo, venuto dal Camerun, con tappa in Inghilterra, per stupire Napoli. Lo sta facendo prestazione dopo prestazione, i tifosi azzurri attendono impazienti la fine di questa stagione solo per poterlo riscattare una volta per tutte ed essere sicuri di non lasciarlo più andare. Oggi, sulle sue pagine, Il Corriere dello Sport ha affrontato proprio il temadi, dando una buona notizia a tutti. "Calcio e poi mercato. Con vista sul futuro: a Napoli, infatti, è sbarcato Maxime Nana, manager di, uno degli uomini chiave della prima parte di stagione del Napoli di Spalletti. Frank è arrivato al Fulham in prestito con diritto difissato a 15 milioni e il club azzurro ha intenzione di riscattarlo", scrive il quotidiano.

