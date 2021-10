Advertising

Gazzetta_it : Juve, tegola #Dybala: si va verso il mese di stop. Salta anche Zenit e Inter - MondoNapoli : Ora è UFFICIALE, salta un'altra panchina in Serie A: esonerato Castori - - Paroladeltifoso : Serie A: Salta una panchina, ecco di quale club si tratta - Marisa02110508 : RT @Gazzetta_it: Juve, tegola #Dybala: si va verso il mese di stop. Salta anche Zenit e Inter - cicciojumped3 : RT @Gazzetta_it: Juve, tegola #Dybala: si va verso il mese di stop. Salta anche Zenit e Inter -

La Gazzetta dello Sport

... che da questa stagione detiene i diritti per trasmettere in esclusiva l'intero campionato di... viene ammonito Svanberg, poi al 6 Deulofeusecco Hickey ma stampa il pallone sul palo. Al 10 ...... 11° sul cross dalla bandierina, Monteagudoin perfetta solitudine ma manda il pallone fuori! ... poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella! SEGUICI Tags:c girone c &...Serie A, salta un'altra panchina: il sostituto è già pronto. La terza sostituzione in corsa è maturata dopo l'ennesima sconfitta ...Adesso è anche ufficiale, la Salernitana ha esonerato Fabrizio Castori che non sarà più l'allenatore granata. Ecco il comunicato del club.