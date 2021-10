Serie A: Napoli - Torino 1 - 0, otto successi azzurri di fila (Di domenica 17 ottobre 2021) Napoli - Torino 1 - 0 in una partita dell'8/a giornata di Serie A. La squadra di Spalletti continua quindi la sua striscia di successi fino a quota otto: finora, da quando è cominciato il campionato, ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 17 ottobre 2021)1 - 0 in una partita dell'8/a giornata diA. La squadra di Spalletti continua quindi la sua striscia difino a quota: finora, da quando è cominciato il campionato, ...

Advertising

OptaPaolo : 8 - Il Napoli ha eguagliato la miglior partenza nella sua storia in Serie A: otto successi nelle prime otto partite… - SkySport : NAPOLI-TORINO 1-0 Risultato finale ? ? #Osimhen (81') ? ? - Eurosport_IT : SPALLETTI EGUAGLIA SARRI ???? Il Napoli ottiene l'ottava vittoria in altrettante partite di Serie A: miglior partenz… - DanielePezzini : RT @sportmediaset: Serie A, #NapoliTorino 1-0: Spalletti resta solo in vetta alla classifica. #SportMediaset - Corriere : Napoli-Torino 1-0, decide Osimhen nel finale. Gli azzurri restano in testa, sono 8 le vittorie di fila -