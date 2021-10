Serie A, le gare delle 15: Atalanta straripante, pari per Udinese-Bologna e Genoa-Sassuolo (Di domenica 17 ottobre 2021) Si sono da poco concluse le tre gare che erano in programma oggi per le 15 del campionato di Serie A. L‘Udinese ha ospitato il Bologna in casa, mentre l’Atalanta ha fatto visita all’Empoli e infine, il Genoa ha ricevuto in casa il Sassuolo. Ecco dunque come sono andate le gare. Serie A, i risultati delle gare delle 15 Come anticipato, sono stati 3 gli incontri disputati alle 15. L’Udinese resiste in 10 e frena sull’1-1 il Bologna. Dopo il vantaggio siglato da Barrow al 67?, i bianconeri hanno ripreso gli avversari con un gran colpo di testa di Beto. Il tutto, nonostante l’inferiorità numerica per via dell’espulsione di Pereyra al 38?. Pareggio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 17 ottobre 2021) Si sono da poco concluse le treche erano in programma oggi per le 15 del campionato diA. L‘ha ospitato ilin casa, mentre l’ha fatto visita all’Empoli e infine, ilha ricevuto in casa il. Ecco dunque come sono andate leA, i risultati15 Come anticipato, sono stati 3 gli incontri disputati alle 15. L’resiste in 10 e frena sull’1-1 il. Dopo il vantaggio siglato da Barrow al 67?, i bianconeri hanno ripreso gli avversari con un gran colpo di testa di Beto. Il tutto, nonostante l’inferiorità numerica per via dell’espulsione di Pereyra al 38?. Pareggio ...

