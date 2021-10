Scuola, il caso degli impianti d’aerazione: pochi fondi e nessun intervento. “Ventilazione affidata ancora al protocollo ‘finestre aperte'” (Di domenica 17 ottobre 2021) “Si potranno acquistare strumenti per l’aerazione”. La frase era contenuto nel decreto Sostegni bis per garantire l’avvio dell’anno 2021/2022 in sicurezza. Sei parole, nulla di più. Nel piano Scuola non era una raccomandazione: si parlava solo di finestre da tenere aperte. Nulla di più, eppure il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ne aveva parlato come la panacea per la Scuola. Ma nonostante questo, non sono mai stati avviati progetti concreti per la sostituzione degli impianti. I presidi hanno scaricato la questione sui Comuni e l’Anci, l’associazione nazionale comuni italiani, ha risposto con un’alzata di spalle: “Se hanno dato i finanziamenti ai dirigenti scolastici significa che compete a loro fare questi interventi”, ha spiegato il presidente Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro. A ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) “Si potranno acquistare strumenti per l’aerazione”. La frase era contenuto nel decreto Sostegni bis per garantire l’avvio dell’anno 2021/2022 in sicurezza. Sei parole, nulla di più. Nel pianonon era una raccomandazione: si parlava solo di finestre da tenere. Nulla di più, eppure il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ne aveva parlato come la panacea per la. Ma nonostante questo, non sono mai stati avviati progetti concreti per la sostituzione. I presidi hanno scaricato la questione sui Comuni e l’Anci, l’associazione nazionale comuni italiani, ha risposto con un’alzata di spalle: “Se hanno dato i finanziamenti ai dirigenti scolastici significa che compete a loro fare questi interventi”, ha spiegato il presidente Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro. A ...

