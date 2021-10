Scontri al corteo No Green pass di Milano, il sospetto della polizia: gli anarchici dietro l’assalto fallito alla Cgil e al Corriere – Il video (Di domenica 17 ottobre 2021) All’indomani della 13esima protesta dei No Green pass milanesi – non autorizzata e sfociata, ancora una volta, in episodi di violenza – arrivano le prime misure disposte dagli organi inquirenti. Degli oltre 100 manifestanti identificati durante il corteo dalla polizia, ieri 16 ottobre, le autorità stanno «valutando la posizione di circa 40 persone aderenti all’area anarchica milanese e varesina». La questura meneghina, inoltre fa il punto sul numero di arresti: di quello che definisce un «flusso disordinato di circa 10mila persone, riunitesi senza preavviso», due persone sono state arrestate per resistenza a pubblico ufficiale e otto indagate «per interruzione di servizio pubblico, violenza privata, istigazione a disobbedire alle leggi e per manifestazione non preavvisata». I ... Leggi su open.online (Di domenica 17 ottobre 2021) All’indomani13esima protesta dei Nomilanesi – non autorizzata e sfociata, ancora una volta, in episodi di violenza – arrivano le prime misure disposte dagli organi inquirenti. Degli oltre 100 manifestanti identificati durante il, ieri 16 ottobre, le autorità stanno «valutando la posizione di circa 40 persone aderenti all’area anarchica milanese e varesina». La questura meneghina, inoltre fa il punto sul numero di arresti: di quello che definisce un «flusso disordinato di circa 10mila persone, riunitesi senza preavviso», due persone sono state arrestate per resistenza a pubblico ufficiale e otto indagate «per interruzione di servizio pubblico, violenza privata, istigazione a disobbedire alle leggi e per manifestazione non preavvisata». I ...

