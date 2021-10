Scivolone Juve Stabia | il Picerno sbanca il Menti e aggancia le vespe

(Di domenica 17 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCastellammare di(Na) – Allo stadio “”, una grande prova deldi mister Palo, che gioca, costruisce e mette a segno una vittoria importantissima su un campo difficile come quello della. A passare in vantaggio è il, più cinico, che al 14? va in rete. De Ciancio recupera palla a centrocampo, serve Gerardi che trova l’inserimento di Vivacqua, quest’ultimo finta il tiro e apre per De Marco, che con un preciso rasoterra angolato trova il gol del vantaggio.che insiste e al 20? su angolo di Guerra, Ferrani stacca di testa, blocca con sicurezza Lazzari. Al 32?Stavia in avanti, Caldore pesca Donati che di testa sfiora il palo. Al 36? Gerardi recupera palla, scambio con Reginaldo, ...

