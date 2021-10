San Giovanni, perseguitavano le ex con atteggiamenti violenti: 2 uomini in manette (Di domenica 17 ottobre 2021) Gli agenti del VII Distretto di San Giovanni, hanno dato esecuzione a due distinte ordinanze di custodia cautelare. I poliziotti erano impegnati nell’attività di contrasto dei reati di genere. Le due ordinanze, in carcere e ai domiciliari, sono state emesse a carico di 2 soggetti ritenuti gravemente indiziati di atti persecutori nei confronti dell’ex convivente e dell’ex coniuge. In entrambi i casi le difficoltà relazionali si sono acuite durante i mesi del lockdown. Dapprima era avvenuta l’interruzione della convivenza, e in seguito sono arrivati comportamenti violenti e persecutori nei confronti delle 2 vittime. Violenze contro l’ex convivente: arrestato Nel primo caso G.A., già destinatario di un provvedimento di divieto di avvicinamento alla ex convivente, si è recato presso la sua abitazione ponendo in essere condotte violente. La donna ha quindi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 17 ottobre 2021) Gli agenti del VII Distretto di San, hanno dato esecuzione a due distinte ordinanze di custodia cautelare. I poliziotti erano impegnati nell’attività di contrasto dei reati di genere. Le due ordinanze, in carcere e ai domiciliari, sono state emesse a carico di 2 soggetti ritenuti gravemente indiziati di atti persecutori nei confronti dell’ex convivente e dell’ex coniuge. In entrambi i casi le difficoltà relazionali si sono acuite durante i mesi del lockdown. Dapprima era avvenuta l’interruzione della convivenza, e in seguito sono arrivati comportamentie persecutori nei confronti delle 2 vittime. Violenze contro l’ex convivente: arrestato Nel primo caso G.A., già destinatario di un provvedimento di divieto di avvicinamento alla ex convivente, si è recato presso la sua abitazione ponendo in essere condotte violente. La donna ha quindi ...

