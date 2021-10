Salvatore Ferragamo “Il Calzolaio dei sogni” vola a cinema. Quando la scarpa diventa un’opera d’arte (Di domenica 17 ottobre 2021) Amo i piedi. Amo lavorare con i piedi. Amo la loro forza. Con questa dichiarazione d’amore comincia “Il Calzolaio dei sogni”, il documentario diretto da Luca Guadagnino, regista in odore di Oscar. Il film, presentato in anteprima al Festival di Venezia, pennella l’itinerario artistico di Salvatore ma anche il suo percorso umano, attraverso l’Italia e l’America, due mondi che s’intrecciano fortemente. “Volevo fare il ciabattino. I miei genitori non volevano, perché anche per una famiglia di umili origini come la nostra il ciabattino era il gradino più basso della scala sociale”, la voce è quella di Salvatore. Invece per lui era una missione, la vocazione irrinunciabile della sua vita. “La vita mi ha insegnato che la Natura ci dona piedi perfetti. Se si rovinano è perché le scarpe sono difettose. Ma non è necessario ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) Amo i piedi. Amo lavorare con i piedi. Amo la loro forza. Con questa dichiarazione d’amore comincia “Ildei”, il documentario diretto da Luca Guadagnino, regista in odore di Oscar. Il film, presentato in anteprima al Festival di Venezia, pennella l’itinerario artistico dima anche il suo percorso umano, attraverso l’Italia e l’America, due mondi che s’intrecciano fortemente. “Volevo fare il ciabattino. I miei genitori non volevano, perché anche per una famiglia di umili origini come la nostra il ciabattino era il gradino più basso della scala sociale”, la voce è quella di. Invece per lui era una missione, la vocazione irrinunciabile della sua vita. “La vita mi ha insegnato che la Natura ci dona piedi perfetti. Se si rovinano è perché le scarpe sono difettose. Ma non è necessario ...

