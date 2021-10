Salvate gli scoiattoli grigi: l'Emilia Romagna vuol sopprimerli con la Co2, animalisti in rivolta (Di domenica 17 ottobre 2021) La Regione Emilia Romagna avvia la campagna di "eradicazione " dello scoiattolo grigio , considerata specie invasiva, ma gli animalisti insorgono: "no all'inutile e crudele soppressione col gas , si ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 17 ottobre 2021) La Regioneavvia la campagna di "eradicazione " dello scoiattoloo , considerata specie invasiva, ma gliinsorgono: "no all'inutile e crudele soppressione col gas , si ...

Ultime Notizie dalla rete : Salvate gli Salvate gli scoiattoli grigi: l'Emilia Romagna vuol sopprimerli con la Co2, animalisti in rivolta Un delizioso esemplare di scoiattolo si ciba sotto la neve di nocciole ricevute dai visitatori in un parco di Minsk, in Bielorussia Legame affettivo coi visitatori "Gli scoiattoli grigi - commentano ...

Luino, imbarcazione alla deriva sul lago: persone salvate dai vigili del fuoco Sono dunque intervenuti gli specialisti del soccorso acquatico del distaccamento della cittadina lacustre, che hanno raggiunto il natante e le persone che si trovavano a bordo. La causa della deriva ...

Eugenia di York si batte per l'ambiente: «Salvate gli oceani!» Io Donna Si salvano in pochi Vukasinovic 5 (8 punti col 32%; bs 4, ricezione 70%). Parte col freno a mano e insistendo su attacchi scontati. Ha il pregio di non demordere fino all’ultimo pallone, togliendosi qualche soddisfazione ...

Lazio-Inter: Perisic tra i migliori, Correa il bocciato senz'appello Tutta la difesa nerazzurra è insufficiente, il peggiore in campo è stato Joaquin Correa. All'Olimpico si 'salva' solo Ivan Perisic ...

