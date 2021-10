Salma Hayek rivela che Angelina Jolie era riluttante a spingerle la faccia nella sua torta di compleanno (Di domenica 17 ottobre 2021) Salma Hayek, durante una recente intervista di Jimmy Kimmel, ha rivelato che Angelina Jolie era riluttante all'idea di spingerle la faccia nella sua torta di compleanno. Salma Hayek ha rivelato che la sua co-protagonista di Eternals, Angelina Jolie, era riluttante all'idea di doverle spingere la faccia nella sua torta di compleanno, celebrando in questo modo una peculiare tradizione messicana. L'attrice 55enne ha condiviso la storia relativa alla sua torta di compleanno questo giovedì, mentre promuoveva ... Leggi su movieplayer (Di domenica 17 ottobre 2021), durante una recente intervista di Jimmy Kimmel, hato cheeraall'idea dilasuadihato che la sua co-protagonista di Eternals,, eraall'idea di doverle spingere lasuadi, celebrando in questo modo una peculiare tradizione messicana. L'attrice 55enne ha condiviso la storia relativa alla suadiquesto giovedì, mentre promuoveva ...

