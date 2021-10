Salerno, controlli tra la movida: sanzionate cinque persone (Di domenica 17 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La settimana appena trascorsa ha visto le Forze dell’Ordine impegnate in una continua e scrupolosa azione di controllo del territorio sia nel centro cittadino che nell’ambito provinciale. Le zone abitualmente frequentate e a più elevato rischio di assembramenti sono state costantemente attenzionate al fine di contenere la possibilità di diffusione del contagio da covid-19 ed incoraggiare comportamenti volti all’osservanza delle norme di prevenzione riportate nei protocolli Ministeriali. Tutte le zone del capoluogo, maggiormente interessate dalla movida per la presenza di locali, ove maggiori sono i rischi di possibili affollamenti, sono state controllate dal dispositivo interforze che vede il coordinamento tra la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, nonché la preziosa sinergia operativa ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 17 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– La settimana appena trascorsa ha visto le Forze dell’Ordine impegnate in una continua e scrupolosa azione di controllo del territorio sia nel centro cittadino che nell’ambito provinciale. Le zone abitualmente frequentate e a più elevato rischio di assembramenti sono state costantemente attenzionate al fine di contenere la possibilità di diffusione del contagio da covid-19 ed incoraggiare comportamenti volti all’osservanza delle norme di prevenzione riportate nei protocolli Ministeriali. Tutte le zone del capoluogo, maggiormente interessate dallaper la presenza di locali, ove maggiori sono i rischi di possibili affollamenti, sono state controllate dal dispositivo interforze che vede il coordinamento tra la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, nonché la preziosa sinergia operativa ...

Advertising

anteprima24 : ** ##Salerno, #Controlli tra la #Movida: sanzionate cinque persone ** - salernonotizie : Green pass: al porto di Salerno nessun caos, installate centraline per i controlli - anteprima24 : ** #Extracomunitari ammassati in condizioni disumane, il #Sindaco: '#Tolleranza zero' ** - salernotoday : Blitz dei Nas di Salerno: sequestrate 5 tonnellate di conserve alimentari fuorilegge - tvoggi : CONTROLLI DEI NAS NEL SETTORE ALIMENTARE E PRESSO ALLEVAMENTI Dl BOVINI Il personale del N.A.S. di Salerno nell’ult… -