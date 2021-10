Sai che puoi rifiutarti di fare l’alcoltest? La legge parla chiaro (Di domenica 17 ottobre 2021) In alcuni casi non sottoporsi all’alcoltest non è reato: la legge è chiara su questo punto. Scopriamo quando è possibile alcoltest (via web)Secondo quanto sancito dalla sentenza n. 36548/2021 della Cassazione, il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest non è da considerarsi sempre un reato ed è consentito se non ci sono elementi di pericolo. l’alcoltest è disciplinato dall’articolo 186 del Codice della Strada e fa riferimento alla misurazione del tasso di alcol presente nel sangue di una persona alla guida di un veicolo. L’obiettivo è di verificare l’eventuale superamento dei limiti fissati dalla legge. La pena è comminato per tutti quelli che guidano in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. La vicenda ha ad oggetto un uomo che, dopo non aver rispettato un ... Leggi su vesuvius (Di domenica 17 ottobre 2021) In alcuni casi non sottoporsi alnon è reato: laè chiara su questo punto. Scopriamo quando è possibile alcoltest (via web)Secondo quanto sancito dalla sentenza n. 36548/2021 della Cassazione, il rifiuto di sottoporsi alnon è da considerarsi sempre un reato ed è consentito se non ci sono elementi di pericolo.è disciplinato dall’articolo 186 del Codice della Strada e fa riferimento alla misurazione del tasso di alcol presente nel sangue di una persona alla guida di un veicolo. L’obiettivo è di verificare l’eventuale superamento dei limiti fissati dalla. La pena è comminato per tutti quelli che guidano in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. La vicenda ha ad oggetto un uomo che, dopo non aver rispettato un ...

