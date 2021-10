Roma, vendita di biglietti e tour turistici abusivi: sanzionati 2 ‘saltafila’ (Di domenica 17 ottobre 2021) I Carabinieri della Compagnia Roma San Pietro hanno svolto verifiche nell’aree di interesse turistico comprese tra la Basilica San Pietro, i Musei Vaticani e Castel Sant’Angelo. “Saltafila” abusivi sanzionati in centro In questo contesto, i Carabinieri hanno sanzionato un 52enne del Bangladesh e un 35enne romeno. I due sono stati sorpresi, uno nei pressi dell’ingresso di Castel Sant’Angelo e l’altro in via Ottaviano, mentre svolgevano abusivamente l’attività di intermediazione e promozione di tour turistici e vendita di biglietti per musei. Entrambi sono stati sanzionati per 400 euro. A carico del 52enne è stato adottato anche un ordine di allontanamento, con divieto di accesso per 48 ore, dall’area UNESCO. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 17 ottobre 2021) I Carabinieri della CompagniaSan Pietro hanno svolto verifiche nell’aree di interesse turistico comprese tra la Basilica San Pietro, i Musei Vaticani e Castel Sant’Angelo. “Saltafila”in centro In questo contesto, i Carabinieri hanno sanzionato un 52enne del Bangladesh e un 35enne romeno. I due sono stati sorpresi, uno nei pressi dell’ingresso di Castel Sant’Angelo e l’altro in via Ottaviano, mentre svolgevano abusivamente l’attività di intermediazione e promozione didiper musei. Entrambi sono statiper 400 euro. A carico del 52enne è stato adottato anche un ordine di allontanamento, con divieto di accesso per 48 ore, dall’area UNESCO. su Il Corriere della Città.

