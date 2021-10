Roma, rapinano un agente fuori servizio della collanina: inseguiti e arrestati (Di domenica 17 ottobre 2021) Roma – Servizi ad ampio raggio della Squadra Mobile e dei Commissariati, improntati alla repressione dei reati predatori, soprattutto su strada, hanno consentito di trarre in arresto due soggetti egiziani. La vittima della disavventura, un agente proveniente da fuori Roma, e libero dal servizio, si trovava in giro nel centro della capitale con alcuni amici quando, intorno alla mezzanotte, è stato avvicinato da due cittadini egiziani che, con un fare amichevole, ma invadente, hanno prima tentato di abbracciarlo e poi, dopo averlo strattonato, gli hanno sfilato la collanina dal collo, facendolo anche cadere a terra. Da San Giovanni in Laterano, luogo dove si è verificato l’evento, i malviventi hanno tentato la fuga in due direzioni ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 17 ottobre 2021)– Servizi ad ampio raggioSquadra Mobile e dei Commissariati, improntati alla repressione dei reati predatori, soprattutto su strada, hanno consentito di trarre in arresto due soggetti egiziani. La vittimadisavventura, unproveniente da, e libero dal, si trovava in giro nel centrocapitale con alcuni amici quando, intorno alla mezzanotte, è stato avvicinato da due cittadini egiziani che, con un fare amichevole, ma invadente, hanno prima tentato di abbracciarlo e poi, dopo averlo strattonato, gli hanno sfilato ladal collo, facendolo anche cadere a terra. Da San Giovanni in Laterano, luogo dove si è verificato l’evento, i malviventi hanno tentato la fuga in due direzioni ...

