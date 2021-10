Roma: locali con pessime condizioni igieniche e dipendenti senza mascherina e green pass (Di domenica 17 ottobre 2021) Nell’arco serale e fino a notte fonda, infine, i Carabinieri del Gruppo di Roma, con l’assistenza dei colleghi del Nas di Roma, hanno eseguito verifiche nei locali nelle zone della movida del rione Monti e a Campo de’ Fiori. Sequestrati oltre 200kg di alimenti Il titolare di un ristorante nei pressi di via Agostino Depretis è stato sanzionato, per complessivi 4.900 euro, per carenze igienico sanitarie, per la mancanza della cartellonistica antiCovid-19 relativa alla capienza massima del locale, per la detenzione di alimenti privi di tracciabilità, sequestrando circa 200 kg di prodotti alimentari. Inoltrata anche la segnalazione alla competente autorità amministrativa con la proposta di chiusura alla A.S.L. Dipendente senza green pass Il titolare di un pub nelle vicinanze di piazza ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 17 ottobre 2021) Nell’arco serale e fino a notte fonda, infine, i Carabinieri del Gruppo di, con l’assistenza dei colleghi del Nas di, hanno eseguito verifiche neinelle zone della movida del rione Monti e a Campo de’ Fiori. Sequestrati oltre 200kg di alimenti Il titolare di un ristorante nei pressi di via Agostino Depretis è stato sanzionato, per complessivi 4.900 euro, per carenze igienico sanitarie, per la mancanza della cartellonistica antiCovid-19 relativa alla capienza massima del locale, per la detenzione di alimenti privi di tracciabilità, sequestrando circa 200 kg di prodotti alimentari. Inoltrata anche la segnalazione alla competente autorità amministrativa con la proposta di chiusura alla A.S.L. DipendenteIl titolare di un pub nelle vicinanze di piazza ...

