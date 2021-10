Roma, Green pass al supermercato: risponde la direzione del negozio (Di domenica 17 ottobre 2021) Dopo la foto del Green pass al supermercato nel quartiere Tuscolano, la direzione risponde. “Il Conad via Taranto smentisce categoricamente che richiede il Green pass ai clienti che effettuano la spesa – si legge nel messaggio diffuso dall’esercizio commerciale –. Il cartello è esclusivamente rivolto al personale del punto vendita”. Le polemiche erano iniziate dopo che questa settimana in un supermercato in via Matera 5, quartiere Tuscolano, nella zona sud est di Roma, era apparsa la foto di un cartello con scritto: “Controllo Green pass”. E poi: “Per accedere è necessario esibire il Green pass, in formato cartaceo o digitale”. E poi, a conclusione, si aggiunge: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 17 ottobre 2021) Dopo la foto delalnel quartiere Tuscolano, la. “Il Conad via Taranto smentisce categoricamente che richiede ilai clienti che effettuano la spesa – si legge nel messaggio diffuso dall’esercizio commerciale –. Il cartello è esclusivamente rivolto al personale del punto vendita”. Le polemiche erano iniziate dopo che questa settimana in unin via Matera 5, quartiere Tuscolano, nella zona sud est di, era apparsa la foto di un cartello con scritto: “Controllo”. E poi: “Per accedere è necessario esibire il, in formato cartaceo o digitale”. E poi, a conclusione, si aggiunge: ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Green pass, i manifestanti al Circo Massimo: 'Il nostro certificato verde è la Costituzione'. #ANSA - fattoquotidiano : No Green Pass, a Roma il Viminale schiera 5mila uomini per evitare tensioni nel giorno della manifestazione Cgil. A… - Tg3web : Manifestazione 'no green pass' a Roma. Dopo gli scontri di una settimana fa si temevano tensioni, ma in realtà Piaz… - Luna61710831 : RT @bisagnino: Poliziotti in ferie o in malattia. Scoppia il caso: disagi per controllare il territorio - Andrea_V_73 : RT @claudiafusani: La festa di popolo a Roma e la rabbia sociale a Milano: luci e ombre dopo il green pass obbligatorio -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Green Cani prigionieri dello spacciatore. Cuccioli in gabbia e pitbull guardiani della droga A Roma è boom di no - vax pentiti con l'obbligo di green pass I poliziotti hanno altresì scoperto, chiusi in una stanza di piccolissime dimensioni, 5 cuccioli di pochi mesi in uno stato di abbandono ...

Agenti no vax fuori servizio tra ferie e malattia. Rischio disagi per il controllo del territorio A Roma è boom di no - vax pentiti con l'obbligo di green pass Per questo motivo dal 15 ottobre, diversi sono stati gli agenti che si sono messi in malattia o che si sono presentati sul posto di ...

Roma, manifestazione No Green Pass: donne regalano rose ai poliziotti. FOTO Sky Tg24 Manifestazione Roma, Salvini cita Sciascia e Pd risponde 'Quando Salvini parla del fascismo che non c’è, dovrebbe smettere di insultare la nostra storia per raccattare qualche misero voto per i suoi consiglieri comunali che frequentano i seguaci dei nazisti ...

Ballottaggio Elezioni Comunali 2021 diretta risultati/ Affluenza: Roma Torino Trieste Diretta affluenza ballottaggio Elezioni Comunali 2021: risultati 65 Comuni al voto per il secondo turno Amministrative. Roma, Torino, Trieste. Come si vota?

è boom di no - vax pentiti con l'obbligo dipass I poliziotti hanno altresì scoperto, chiusi in una stanza di piccolissime dimensioni, 5 cuccioli di pochi mesi in uno stato di abbandono ...è boom di no - vax pentiti con l'obbligo dipass Per questo motivo dal 15 ottobre, diversi sono stati gli agenti che si sono messi in malattia o che si sono presentati sul posto di ...'Quando Salvini parla del fascismo che non c’è, dovrebbe smettere di insultare la nostra storia per raccattare qualche misero voto per i suoi consiglieri comunali che frequentano i seguaci dei nazisti ...Diretta affluenza ballottaggio Elezioni Comunali 2021: risultati 65 Comuni al voto per il secondo turno Amministrative. Roma, Torino, Trieste. Come si vota?