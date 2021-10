Roma, erano specializzati nel furto di portafogli ai turisti: arrestati 3 baby rom (Di domenica 17 ottobre 2021) Le verifiche sono proseguite anche a bordo dei mezzi pubblici e, infatti, su un convoglio della metro A all’altezza della fermata Repubblica, i Carabinieri hanno arrestato un 13enne romeno, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, sorpreso mentre sfilava il portafogli dalla tasca dei pantaloni di un turista. Il minorenne, accusato di furto aggravato, è stato accompagnato presso il Centro di Prima Accoglienza in via Virginia Agnelli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente. 2 rom colte sul fatto nelle vie dello shopping Sempre con l’accusa di furto aggravato, i Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina hanno arrestato una 18enne e una 19enni, entrambe domiciliate nel campo nomadi Anagnina e con precedenti. Le giovani, ben vestite e munite di mappa della Capitale e zainetto in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 17 ottobre 2021) Le verifiche sono proseguite anche a bordo dei mezzi pubblici e, infatti, su un convoglio della metro A all’altezza della fermata Repubblica, i Carabinieri hanno arrestato un 13enne romeno, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, sorpreso mentre sfilava ildalla tasca dei pantaloni di un turista. Il minorenne, accusato diaggravato, è stato accompagnato presso il Centro di Prima Accoglienza in via Virginia Agnelli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente. 2 rom colte sul fatto nelle vie dello shopping Sempre con l’accusa diaggravato, i Carabinieri della StazioneSan Lorenzo in Lucina hanno arrestato una 18enne e una 19enni, entrambe domiciliate nel campo nomadi Anagnina e con precedenti. Le giovani, ben vestite e munite di mappa della Capitale e zainetto in ...

