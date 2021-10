Roma, blitz antidroga nelle zone della movida e nelle piazze di spaccio: 24 arresti (Di domenica 17 ottobre 2021) Roma – Negli ultimi giorni, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito una serie di controlli antidroga che hanno portato a mirati blitz nelle zone della movida e nelle note piazze di spaccio della periferia Romana. Ad esito delle attività si contano 24 persone arrestate – 11 cittadini italiani e 13 stranieri – e 3 denunciate a piede libero. Gli arresti sono stati eseguiti nel centro storico, nelle aree adiacenti la stazione Termini, nei quartieri di San Basilio, Centocelle, Eur, Tor Bella Monaca, Tor Vergata e Tuscolano. I Carabinieri hanno sequestrato, ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 17 ottobre 2021)– Negli ultimi giorni, i Carabinieri del Comando Provinciale dihanno eseguito una serie di controlliche hanno portato a miratinotediperiferiana. Ad esito delle attività si contano 24 persone arrestate – 11 cittadini italiani e 13 stranieri – e 3 denunciate a piede libero. Glisono stati eseguiti nel centro storico,aree adiacenti la stazione Termini, nei quartieri di San Basilio, Centocelle, Eur, Tor Bella Monaca, Tor Vergata e Tuscolano. I Carabinieri hanno sequestrato, ...

