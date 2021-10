Roma | Adani consiglia Mourinho | «Ecco cosa farei per battere la Juventus»

(Di domenica 17 ottobre 2021) Lelein un’intervista ‘’ afare con la suaperlaIn un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Lelesi mette al posto die prova arlo sufare perla, che stasera sfiderà lale sue parole. LE PAROLE – «José deve restare fedele a quanto fatto sinora, ma senza avere fretta e dosando il ritmo. Laè in grado di attaccare in più modi: con gli uno contro uno, in profondità, ma anche tra le linee. Certo, ci saranno rischi da prendere, con Ibanez e Mancini che partecipano tanto alla manovra e ogni tanto sbagliano ...

Advertising

MarcoVioli5 : RT @Romagialloross4: #JuventusRoma, #Adani: “#Cuadrado è il mio regista, libererei #Pellegrini” - Romagialloross4 : #JuventusRoma, #Adani: “#Cuadrado è il mio regista, libererei #Pellegrini” - GarauPina : @4n1mo51t1som1n4 @stra_roma Sta aspettando il commento di Adani con ansia -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Adani

Roma Giallo Rossa

... alle ore 18, alla libreria Le Torri (via Amico Aspertini 410,). E se Mandzukic e Nainggolan ... La trama La compagna del noto opinionista sportivo Danielescompare. Non ci sono dubbi: si ...'Quando io giocavo allanel 2001, andavamo a giocare a Reggio Calabria, nella Reggina ... Lo disse alla Bobo Tv , programma d'intrattenimento su Twitch in cui si parla di calcio con, Ventola ...Lele Adani in un’intervista ‘consiglia’ a Mourinho cosa fare con la sua Roma per battere la Juventus In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Lele Adani si mette al posto di Mourinho e prova a cons ...Gli ex calciatori Bobo Vieri, Lele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano, protagonisti su Twitch del fenomeno della Bobo tv (dove spesso è stato protagonista anche il Monza), parlano della loro avve ...