Road to Halloween | “1408”

(Di domenica 17 ottobre 2021) Stephen King ha visto trasposta in televisione e al cinema una grande quantità di sue opere, le più famose delle quali It e Shining, ma oggi tratteremo forse una di quelle meno conosciute,. Questo numero corrisponde a quello di una stanza di hotel che ha una caratteristica fondamentale: essere infestata da fantasmi vittime di omicidio o di suicidio. Samuel L. Jackson è il direttore di questo infausto hotel e un giorno si trova davanti John Cusack, nei panni di uno scrittore che ha fatto la propria fortuna “recensendo” stanze e abitazioni infestate. Nonostante le raccomandazioni del direttore, lo scrittore intende a tutti i costi pernottare nella stanza, e anzi con una certa arroganza è sicuro che lui resterà nella stanza molto più di un’ora, cioè il tempo massimo in cui gli altri primi di lui sono riusciti a restarvi. Lo scrittore ...

Advertising

yuujaen : @kopisuh MA INFATTI CHE SCHIFO BASTA dobbiamo convincere reb che è l'unica con la macchina stabile è troppo serja q… - zazoomblog : Road to Halloween: “Le colline hanno gli occhi” - #Halloween: #colline #hanno #occhi” -

Ultime Notizie dalla rete : Road Halloween

Metropolitan Magazine

The Walking DeadTo Cosplay. Canali del centro storico Dalle ore 19 Horror night in sup 2021. ... Informazioni utili per partecipare Nome:Comacchio Dove: centro storico di Comacchio (...Crossynon ha certo bisogno di presentazioni. Si tratta del gioco vincitore dell'Apple Design ... con il ritorno di livelli spaventosi, con la nuova stagione dedicata ad'Brick - or - ...Road to Halloween: in questo nuovo appuntamento giornaliero con l'horror parliamo di "1408", film del 2007 di Mikael Åfström.Road to Halloween: in questo nuovo appuntamento giornaliero con l'horror parliamo di "Profondo rosso" di Dario Argento.