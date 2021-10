Rita Hayworth, oltre la ‘Gilda’ che ispirato Jessica Rabbit: il dramma privato (Di domenica 17 ottobre 2021) “Rita Hayworth gave good face.” – inseRita da Madonna nel novero dei 17 miti della Hollywood d’Oro, celebrati nella strofa “rap” di Vogue, la conturbante diva statunitense, dalla proverbiale chioma rossa, ha scritto la storia del grande schermo. Grazie a quel “volto che ci ha sorpreso per la sua bellezza” – così si potrebbe tradurre il verso in questione nel singolo della Regina del Pop – e a un fisico che rasentava la perfezione è stata una delle personalità più note del cinema. Ammirata dagli uomini, presa come modello di eleganza e sensualità dalle donne, in realtà la celebre Gilda nascondeva una grande fragilità. La Dea dell’amore, difatti, si consumò a seguito di relazioni complicate e l’Alzheimer, che la colse precocemente. Ma, nell’immaginario collettivo, continuerà ad occupare un posto sempre privilegiato. Un posto che, in fin ... Leggi su velvetmag (Di domenica 17 ottobre 2021) “gave good face.” – inseda Madonna nel novero dei 17 miti della Hollywood d’Oro, celebrati nella strofa “rap” di Vogue, la conturbante diva statunitense, dalla proverbiale chioma rossa, ha scritto la storia del grande schermo. Grazie a quel “volto che ci ha sorpreso per la sua bellezza” – così si potrebbe tradurre il verso in questione nel singolo della Regina del Pop – e a un fisico che rasentava la perfezione è stata una delle personalità più note del cinema. Ammirata dagli uomini, presa come modello di eleganza e sensualità dalle donne, in realtà la celebre Gilda nascondeva una grande fragilità. La Dea dell’amore, difatti, si consumò a seguito di relazioni complicate e l’Alzheimer, che la colse precocemente. Ma, nell’immaginario collettivo, continuerà ad occupare un posto sempre privilegiato. Un posto che, in fin ...

Ultime Notizie dalla rete : Rita Hayworth L'almanacco di oggi 17 ottobre Santo S. Ignazio d'Anti. Link Sponsorizzato - Sono nati in questo giorno 1915 Arthur Miller Link Sponsorizzato 1918 Rita Hayworth 1954 Daniela Poggi 1972 Eminem - Proverbio In un vaso mal lavato il buon vin presto è guastato - Accadde oggi 1888 viene pubblicato il primo numero del 'National Geographics' - Scoperte ...

Guadagnino racconta la stella di Ferragamo De Mille, David Griffith, Mary Pickford, Lucille Ball, Greta Garbo, Audrey Hepburn, Claudette Colbert, Rita Hayworth. Una camera delle meraviglie, in cui il binomio 'cinema e moda' assume un valore ...

Rita Hayworth, nessuno poteva baciare Gilda Metropolitan Magazine Rita Hayworth, nessuno poteva baciare Gilda Rita Hayworth, le mode non passano: il rosso dei capelli, abiti da sera vertiginosi, la prima Jessica Rabbit non disegnata ma reale..

