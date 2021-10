Riconoscete il bambino in FOTO? La somiglianza è assurda | che sorpresa!

(Di domenica 17 ottobre 2021) E’ incredibile, ma questo belcon i pattini e l’elmetto in testa è destinato nel giro di qualche anno a diventare uno dei cantanti più apprezzati della musica italiana.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

infoitcultura : Qui da bambino un po’ imbronciato, figlio di due noti vip: lo riconoscete? -

Ultime Notizie dalla rete : Riconoscete bambino

CheNews.it

Oggi, ilfotografato è un cantante molto amato e affermato. Sguardo birichino, proprio come oggi, sembrerebbe essere insieme al suo papà. Leggi anche Lo? E' l'amatissimo ...I suoi genitori saranno uccisi dal signore oscuro, ma riusciranno a salvare il. Leggi anche Cambiamento incredibile, la star di Harry Potter oggi è così: lo? Dopo una serie di ...Difficile riconoscere in questo bambino dall'aspetto imbarazzato e goffo una star internazionale che ha venduto venti milioni di dischi nel mondo. Scopriamo chi è.Quando si è piccoli non si conosce ancora il proprio destino. Fedez lo ha poi scoperto ed è stato davvero fantastico. Voi lo riconoscete?