Repubblica: Lotito non avrà gradito l’accoglienza degli ultrà della Lazio a Inzaghi (Di domenica 17 ottobre 2021) Scrive Repubblica che nella Lazio gli unici a perdonare Simone Inzaghi sono stati gli ultrà. «Ventidue anni con i nostri colori non si dimenticano, grazie Simone», il bentornato della curva Nord all’allenatore. Una delegazione è andato a prenderlo direttamente in campo – gli ultrà Disegnello, Caminati, Isca e Pizzini – per consegnargli una targa e portarlo a fare la pace col pubblico. Una mossa che non sarà piaciuta in tribuna a Lotito. Per fortuna della Lazio, non ha dimenticato nemmeno Felipe Anderson. Che aspettava quel momento dal 2018, quando il rapporto pessimo con l’allenatore che ne discuteva la professionalità lo convinse a lasciar la Lazio per l’Inghilterra. Solo dopo che Simone se n’è andato è potuto ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 17 ottobre 2021) Scriveche nellagli unici a perdonare Simonesono stati gli. «Ventidue anni con i nostri colori non si dimenticano, grazie Simone», il bentornatocurva Nord all’allenatore. Una delegazione è andato a prenderlo direttamente in campo – gliDisegnello, Caminati, Isca e Pizzini – per consegnargli una targa e portarlo a fare la pace col pubblico. Una mossa che non sarà piaciuta in tribuna a. Per fortuna, non ha dimenticato nemmeno Felipe Anderson. Che aspettava quel momento dal 2018, quando il rapporto pessimo con l’allenatore che ne discuteva la professionalità lo convinse a lasciar laper l’Inghilterra. Solo dopo che Simone se n’è andato è potuto ...

