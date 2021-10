Renato Zero con la testa tra le nuvole, la FOTO compromettente: cosa bolle in pentola? (Di domenica 17 ottobre 2021) Il grandissimo cantautore romano ha scritto qualcosa sui social che ha lasciato i sorcini con il fiato sospeso. Forse presto una novità. Renato Zero è uno dei cantautori italiani che… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 17 ottobre 2021) Il grandissimo cantautore romano ha scritto qualsui social che ha lasciato i sorcini con il fiato sospeso. Forse presto una novità.è uno dei cantautori italiani che… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

radiocalabriafm : RENATO ZERO - I MIGLIORI ANNI DELLA NOSTRA VITA - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Renato Zero - Niente trucco stasera - AnnaMariaEccola : Renato Zero - I migliori anni della nostra vita - radiocalabriafm : RENATO ZERO - CERCAMI - GammaStereoRoma : Renato Zero - Fine Favola -