Regno Unito in ginocchio | oltre 40mila nuovi casi in un giorno I medici | Pronto soccorso sono sul baratro

(Di domenica 17 ottobre 2021) Mentre ilha registrato per il quartoconsecutivo40 miladi Covid-19 , ie paraavvertono che isull'orlo del», con i pazienti...

'Siamo estremamente preoccupati del livello senza precedenti di ritardi, che si stanno verificando nel, nel trasferimento dei pazienti in ospedale', ha dichiarato Martin Flaherty, ...Nel frattempo, nel, il personale del supermercato ha minacciato di chiamare la polizia dopo che un uomo che era esonerato dal punto di vista medico dall'indossare una maschera si è ...Il Regno Unito ha registrato ieri, e per il quarto giorno di fila, oltre 40mila casi di coronavirus. E’ quanto emerge dai dati dell’Ufficio di statistica nazionale, fa sapere l’Independent, secondo cu ...Mentre il Regno Unito ha registrato per il quarto giorno consecutivo oltre 40 mila nuovi casi di Covid-19 , i medici e paramedici avvertono che i Pronto ...