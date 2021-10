Regno Unito in ansia | oltre 40mila nuovi casi in un giorno I medici | ' Pronto soccorso sono sul baratro'

Advertising

WRicciardi : quando si fa finta che la pandemia sia finita il virus ti fa sempre pagare il conto Regno Unito, ingorghi di ambul… - eziomauro : Regno Unito, ingorghi di ambulanze davanti agli ospedali: anche oggi 45 mila nuovi casi di Covid - Agenzia_Ansa : Il Regno Unito ha registrato ieri oltre 40 mila casi di coronavirus per il quarto giorno consecutivo. Emerge dai da… - ivic49824555 : RT @ilcupo_m: Covid nel Regno Unito, scene apocalittiche: 'Ingorghi di ambulanze agli ospedali', la situazione precipita… li nessuno dice s… - IlCastiga : RT @ilgiornale: Che cosa sta succedendo nel Regno Unito? Sembrava che il peggio fosse passato ma il Covid è tornato a correre. File di ambu… -

Ultime Notizie dalla rete : Regno Unito

Mentre ilha registrato per il quarto giorno consecutivo oltre 40 mila nuovi casi di Covid - 19 , i medici e paramedici avvertono che i Pronto soccorso "sono sull'orlo del baratro", con i pazienti ...Non vogliamo che questa questione rovini il formidabile lavoro fatto dalin questa pandemia' ha dichiarato in un comunicato dell'Agenzia della Salute britannica lo stesso Andrea Riposati ...I contagi da coronavirus continuano a crescere nel Regno Unito, dove oggi si registra un nuovo numero record di casi giornalieri, 45.140. In questo modo, in tutto nell'ultima settimana si sono avuti o ...Nuova impennata di contagi da Covid nel Regno Unito, dove nelle ultime 24 ore sono stati conteggiati 40.224 casi, il numero più alto dal 27 settembre, quando ne erano stati registrati oltre ...