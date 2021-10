Referendum | Bonino | ' su cannabis ed eutanasia evitare trappole in Parlamento'

(Di domenica 17 ottobre 2021) Roma, 17 ott. (Adnkronos) - “La necessità è sventare ledi unche ha dormito per anni e che ora, per svuotare ied, faccia passare qualche leggina per farli cadere. Al palazzo inon piacciono, non sono mai piaciuti e nel subbuglio generale dei partiti una cosa li accomuna: nessuno vuole i”. Lo ha affermato la senatrice di Più Europa, Emma, intervenendo all'Assemblea nazionale del partito.

Seguono il lavoro per l'Europarlamento, Emmae la Rosa nel Pugno. Dal 2006 non ha più ...proprio ora centinaia di migliaia di ragazzi hanno risposto alla sua chiamata firmando per il...Riferisce, ad esempio, la stampa che Calenda e Renzi, nonché lae Toti starebbero avviando ...di sottoscrizioni che ha ottenuto una iniziativa sghemba come la raccolta di firme per il...Roma, 17 ott. “La necessità è sventare le trappole di un Parlamento che ha dormito per anni e che ora, per svuotare i referendum cannabis ed eutanasia, faccia p ...Referendari in piazza per arrivare a quota 800mila firme, mentre segna il passo alla Camera il testo unico approvato l’8 settembre in Commissione, con una maggioranza a pezzi ...