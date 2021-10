Reddito cittadinanza, Patuanelli: “Va potenziato, inspiegabile metterlo in discussione” (Di domenica 17 ottobre 2021) Il Reddito di cittadinanza “è una misura che ha funzionato e deve essere rifinanziata, potenziata e ampliata il più possibile”. Lo afferma il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli a margine del Vinitaly per il quale “mettere in discussione questo strumento è inspiegabile e immotivato”. “Abbiamo rifinanziato con il decreto fiscale la misura per il 2021 perché – spiega – sempre più persone hanno purtroppo avuto la necessità di farvi ricorso anche per la pandemia, si tratta di 1mln e 400 mila famiglie con un valore medio di 546 euro a nucleo; mettere in discussione lo strumento è fuori dal tempo” ribadisce il ministro per il quale “se certe tensioni sociali non si sono sviluppate in questo paese è stato grazie a questo strumento profondo di sostegno a ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 17 ottobre 2021) Ildi“è una misura che ha funzionato e deve essere rifinanziata, potenziata e ampliata il più possibile”. Lo afferma il ministro delle Politiche agricole Stefanoa margine del Vinitaly per il quale “mettere inquesto strumento èe immotivato”. “Abbiamo rifinanziato con il decreto fiscale la misura per il 2021 perché – spiega – sempre più persone hanno purtroppo avuto la necessità di farvi ricorso anche per la pandemia, si tratta di 1mln e 400 mila famiglie con un valore medio di 546 euro a nucleo; mettere inlo strumento è fuori dal tempo” ribadisce il ministro per il quale “se certe tensioni sociali non si sono sviluppate in questo paese è stato grazie a questo strumento profondo di sostegno a ...

