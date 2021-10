Advertising

Fprime86 : RT @sportmediaset: Milan, sospiro di sollievo per #Rebic: escluse lesioni alla caviglia. - sportli26181512 : Milan, sospiro di sollievo: escluse lesioni per Rebic: Distorsione alla caviglia per il croato durante sfida col Ve… - sportli26181512 : Rebic, sospiro di sollievo. Niente lesioni ai legamenti della caviglia: Rebic, sospiro di sollievo. Niente lesioni… - Gazzetta_it : Rebic, sospiro di sollievo. Niente lesioni ai legamenti della caviglia #Milan - CronacheTweet : ?? SOSPIRO DI SOLLIEVO ?? Gli esami a cui si è sottoposto Ante Rebic hanno escluso lesioni capsulo legamentose. Il… -

Ultime Notizie dalla rete : Rebic sospiro

Buone notizie dall'infermeria di Milanello: gli esami strumentali effettuati stamattina hanno escluso lesioni capsulo legamentose alla caviglia sinistra di Ante. L'attaccante era stato costretto ad abbandonare il campo al 36' contro il Verona, dopo peraltro aver iniziato la partita alla grandissima, con ripetuti scatti e iniziative che avevano messo in ...Costretto a uscire per infortunio al trentaseiesimo minuto di Milan - Verona, sabato sera a San Siro, Antepuò tirare undi sollievo . Il suo problema alla caviglia sinistra aveva preoccupato Pioli, che aveva optato per la sostituzione dell'attaccante croato, ma sembra meno grave del previsto.Milan finally have some good news from the infirmary, as Ante Rebic does not have a serious ankle injury and could potentially face Porto.Ieri sera Rebic è stato costretto ad uscire dal campo anzitempo per un infortunio, oggi il giocatore ha sostenuto gli esami del caso.