Rastrellamenti degli ebrei a Roma, agghiacciante gaffe di Giuseppe Conte: cosa pubblica, se questo è un leader | Guarda (Di domenica 17 ottobre 2021) Che disastro, Giuseppe Conte. Un disastro continuo per il leader M5s. Una gaffe clamorosa, imbarazzante, grottesca. Degna del maggior Danilo Toninelli. Uno sfondone di quelli che anche Virginia Raggi, in diverse occasioni, ha saputo regalarci. Il punto è che l'ex premier, per commemorare il rastrellamento di 1259 persone dal ghetto di Roma ad opera delle truppe naziste, avvenuto il 16 ottobre del 1943, ha pubblicato un post su Facebook in cui scrive: "È un monito che ci richiama oggi alle nostre responsabilità democratiche. È la necessaria consapevolezza che solo il quotidiano impegno in difesa delle Istituzioni e dei valori dell'antifascismo può salvaGuardare il Paese da nuove eversioni che si richiamano a vecchie demagogie. Abbiamo il dovere di fare la nostra parte ...

cristia97265138 : RT @jaqisjaq: @zaiapresidente Ciao Doge sai che non trovo molta differenza con questo video in quanto a RASTRELLAMENTI?Chiaramente con meto… - jaqisjaq : @zaiapresidente Ciao Doge sai che non trovo molta differenza con questo video in quanto a RASTRELLAMENTI?Chiarament… - Dario03678941 : @Storace Avere rispetto per chi ha contribuito ai rastrellamenti degli italiani in lotta contro gli invasori tedeschi mi sembra eccessivo. - Romeo77111184 : Come 80 anni fa in Europa oggi in Israele fanno rastrellamenti per deportare palestinesi, tenerli in prigione senza… -