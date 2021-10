Rally Spagna | terza giornata | festa rimandata per Ogier

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 17 ottobre 2021) Ladeldiincorona un re locale, ma non quello mondiale. Se, da un lato, Thierry Neuville vince una gara dominata fin dall’inizio, dall’altro Sebastienperde il podio, e l’occasione per aggiudicarsi l’ottavo titolo mondiale in anticipo. Il secondo posto di Elfyn Evans, e la sua quarta posizione portano la riduzione del distacco del gallese da 29 a 17 punti. I destini iridati si decideranno a dicembre, aldi Monza. Intanto, il “mundialito” del WRC2 e quello Junior vengono assegnati in Catalogna: tra poco scopriremo i trionfatori delle rispettive classifiche.: cosa succede nella? Nel corso del sabato,ha provato a difendersi ...