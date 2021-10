Raduno dei tifosi all' esterno del ritiro del Napoli | cori e incitamenti | è uno spettacolo! FOTO E VIDEO

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 17 ottobre 2021) Un vero e proprio spettacolo quello a cui si sta assistendo in questi minuti all'dell'Hotel Caracciolo, sede deldelin vista della sfida con il Torino. Il gruppo diUltras '72 aveva anticipato l'intenzione da parte del tifo organizzato di disertare la partita allo stadio Maradona a causa delle norme presenti all'interno dell'impianto. La voglia di stare al fianco della squadra, azzurra, però, non si è mai spenta. Ecco perché iavevano dato appuntamento oggi all'della sede delazzurro per incitare tutta la squadra. Detto e fatto. All'dell'Hotel Caracciolo, in attesa dell'uscita della squadra, ci sono oltre 1000in festa che cantanoe incitano ...