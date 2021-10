Quattro ragazze bloccano il traffico e si stendono sul cofano di un'auto: 'Che paura, mi hanno riempito di insulti' (Di domenica 17 ottobre 2021) FALCONARA - 'Ho avuto paura per me, ma soprattutto per la sorte di quelle Quattro ragazzine'. Una commerciante di Falconara, reduce da una brutta avventura, racconta con voce tremante l'episodio che l'... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 17 ottobre 2021) FALCONARA - 'Ho avutoper me, ma soprattutto per la sorte di quelleragazzine'. Una commerciante di Falconara, reduce da una brutta avventura, racconta con voce tremante l'episodio che l'...

Advertising

rohit_pair : RT @missmabelmendez: - piangoaltecno : @pelandrone_ ma come faccio io non riesco sono super introversa, se ho conosciuto gente qui è solo perché sono stat… - Dimitrimfs : @laurelmfs Non ho parlato con le ragazze. È strano perché per così tanti anni siamo state vicine come sorelle, insi… - kxxnkv : //comunque ho bisogno di ventare. perché cazzo dovete usare sempre 'una' dio non esistono solo ragazze nel gdr, le… - hovseofm : inaspettatamente la facoltà di fisica dell'unibo è un covo di non etero conosco almeno quattro ragazze bisessuali o… -