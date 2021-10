Quarto acuto di fila della Juve | battuta 1-0 la Roma

(Di domenica 17 ottobre 2021) TORINO (ITALPRESS) – Lantus ha battuto laper 1-0 all’Allianz Stadium. Per i bianconeri si è trattatodecima vittoria in undici apparizioni contro i capitolini da quando si gioca allo Stadium e quello di oggi è stato anche il quinto successo diper lantus tra campionato (4) e Champions League (1). Partenza forteche in avvio ha messo sotto pressione la retroguardia bianconera, ma al 16? è stata lantus a sbloccare la gara con Moise Kean. Sulla sinistra De Sciglio ha controllato un pallone servitogli da Cuadrado, ha eluso l’intervento di Zaniolo e ha messo in mezzo un traversone colpito di testa da Bentancur e ribadito in rete da una deviazione ancora di testa dell’ex attaccante di Everton e Paris-Saint Germain ...

