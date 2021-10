Quanti figli hanno Icardi e Wanda Nara? (Di domenica 17 ottobre 2021) Dopo una relazione iniziata in maniera turbolenta e seguita da un matrimonio da favola, Mauro Icardi e Wanda Nara sono diventati genitori. Ecco Quanti figli hanno. Wanda Nara e Mauro Icardi (Getty Images)Momento complicato in casa Icardi-Nara. L’argentina è esplosa su Instagram, ma questa volta non c’entrano nulla i suoi outfit provocatori. Ieri sera, con un messaggio affidato al social, la procuratrice sportiva ha acceso il gossip. Secondo quanto sta emergendo nelle ultime ore, pare che il matrimonio tra Wanda Nara e Mauro Icardi sia al capolinea. Quello che è accaduto, potrebbe andare ben oltre la semplice discussione coniugale ... Leggi su chenews (Di domenica 17 ottobre 2021) Dopo una relazione iniziata in maniera turbolenta e seguita da un matrimonio da favola, Maurosono diventati genitori. Eccoe Mauro(Getty Images)Momento complicato in casa. L’argentina è esplosa su Instagram, ma questa volta non c’entrano nulla i suoi outfit provocatori. Ieri sera, con un messaggio affidato al social, la procuratrice sportiva ha acceso il gossip. Secondo quanto sta emergendo nelle ultime ore, pare che il matrimonio trae Maurosia al capolinea. Quello che è accaduto, potrebbe andare ben oltre la semplice discussione coniugale ...

