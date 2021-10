Puzzer si dimette dal CLPT di Trieste

(Di domenica 17 ottobre 2021) Stefanosi è dimesso dal Coordinamento dei portuali di. Lo ha scritto sul proprio profilo Facebook. “In data odierna ho rassegnato le dimissioni daldipoiché è giusto che io mi assuma le mie responsabilità – è scritto nel post – Una di queste, è la decisione di proseguire il presidio fino al 20 di Ottobre. La decisione è soltanto mia, non è stata forzata da nessuno, anzi non volevano accettarle ma io le ho pretese”, conclude

... molti meno rispetto alle decine che inizialmente avevano sostenuto la battaglia guidata da. E infatti con il passare delle ore emerge in modo sempre più netto la frattura tra i lavoratori ...L'assumersi le responsabilità di cui parlariguardano infatti la scelta di annunciare ieri la fine dei blocchi a Trieste, salvo poi scusarsi con tutti i dissenti "No Green Pass" che avevano ...«Mi sono dimesso sia dal ruolo di vicepresidente sia dal Coordinamento ... torniamo al lavoro”, si leggeva in un comunicato diffuso dal Clpt il 16 ottobre. Puzzer ha poi precisato che la protesta ...Andrò a portare pizze piuttosto oppure da Samer, dove non serve il Green Pass” Stefano Puzzer, portavoce del Clpt, volto diventato noto durante questi due giorni di sciopero contro l’obbligo del Green ...