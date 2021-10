Pugni in faccia, Facchinetti massacrato da Conor McGregor: "Aggredito a caso, sangue ovunque". Come lo ha ridotto (Di domenica 17 ottobre 2021) Terrore e soprattutto dolore per Francesco Facchinetti, Aggredito e malridotto da Conor McGregor, il più grande campione di arti marziali miste della nostra epoca, tra gli uomini più ricchi al mondo e famoso, soprattutto, per le sue follie, le aggressioni, i colpi di testa. A raccontare quanto accaduto è la moglie di Facchinetti, Wilma Helena Faissol: "All'improvviso un pugno in faccia a Francesco". E ancora: "Poteva ucciderlo, si è spaccato labbra e naso. Francesco è volato indietro, è caduto sul tavolo... e sto tremando Come un vitello". Il tutto è avvenuto in una festa in un hotel a Roma, dove tutto sembrava tranquillo, normale. Poi la situazione è degenerata, i motivi non sono ancora chiari. Tanto che la Faissol ha aggiunto: "La prima cosa che ho ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) Terrore e soprattutto dolore per Francescoe malda, il più grande campione di arti marziali miste della nostra epoca, tra gli uomini più ricchi al mondo e famoso, soprattutto, per le sue follie, le aggressioni, i colpi di testa. A raccontare quanto accaduto è la moglie di, Wilma Helena Faissol: "All'improvviso un pugno ina Francesco". E ancora: "Poteva ucciderlo, si è spaccato labbra e naso. Francesco è volato indietro, è caduto sul tavolo... e sto tremandoun vitello". Il tutto è avvenuto in una festa in un hotel a Roma, dove tutto sembrava tranquillo, normale. Poi la situazione è degenerata, i motivi non sono ancora chiari. Tanto che la Faissol ha aggiunto: "La prima cosa che ho ...

